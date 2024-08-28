Nike Dunk Low BG

大童运动童鞋板鞋

¥419
¥599
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Nike Dunk Low BG 大童运动童鞋是你的运动鞋收藏佳选。中底搭载柔软泡绵，结合优质材料和橡胶外底，令该经典鞋款成为课间和球场玩乐的理想之选。

  • 显示颜色： 白色/海岸蓝
  • 款式： HF4798-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.7

38: 鞋内长 25.1

38.5: 鞋内长 25.5

39: 鞋内长 25.9

40: 鞋内长 26.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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