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      Nike Dunk Low BG

      大童运动童鞋板鞋

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      如果你对色彩的喜好犹如 Nike 鞋款一样变化多端，那么你定会爱上这款多姿多彩的 Nike Dunk Low BG 大童运动童鞋。该鞋款采用独特设计，别有意趣，旨在致敬经典运动鞋，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。天然皮革与合成材质组合设计，搭配橡胶外底，经久耐穿，助力自如畅玩，结合中底柔软泡绵，营造舒适脚感，让你迈步出彩。

      • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
      • 款式： FQ8348-902

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