跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low EWT

      女子运动鞋板鞋

      ¥679
      ¥799
      15% 折让

      Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low EWT 女子运动鞋采用格纹印花，倍添经典格调，四季皆宜。加垫低帮鞋口，塑就俏皮外观，营造舒适感受。

      • 显示颜色： 珍珠粉/牛津粉/山峰白
      • 款式： FB9881-600

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。