Nike Dunk Low GS

大童运动童鞋板鞋

¥539
¥669
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Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和元年款风范再次归来。Nike Dunk Low GS 大童运动童鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，助孩子畅享运动乐趣。

  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/绿古色
  • 款式： HF5177-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.5

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.5

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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