跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low GS

      大童运动童鞋板鞋

      ¥569
      ¥669
      14% 折让

      Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和元年款风范再次归来。Nike Dunk Low GS 大童运动童鞋采用经典设计，彰显复古格调；加垫低帮鞋口，助孩子畅享运动乐趣。

      • 显示颜色： 黑曜石色/白色/绿古色
      • 款式： HF5177-400

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.5

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.5

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。