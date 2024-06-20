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      Nike Dunk Low (GS)

      KYOKA 同款大童运动童鞋板鞋

      ¥669

      灵感来⾃世界冠军舞者 KYOKA 多元⼜具个性的⻛格表达。结合她喜爱的 90 年代街头风格设计元素，将 HIP-HOP 的⾃由创造⼒注⼊穿搭，每个场合、各种元素，全新 NIKE REMIX 街舞系列都能让舞者们融汇出自己独一无二的⻛格。Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋是孩子鞋柜里的百搭佳选。 这款经典运动鞋携耐穿皮革结合醒目配色的经典耐克勾标志强势回归，尽显复古篮球风范。该鞋款以复古风格再掀街头热潮，另有脚踝衬垫和橡胶抓地设计加持，令你畅享舒适有型的运动体验。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/浅军械蓝/白色
      • 款式： HF5742-111

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24.1

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.5

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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