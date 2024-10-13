Nike Dunk Low Next Nature

女子运动鞋复古缓震板鞋

¥529
¥749
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Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋复古缓震板鞋采用合成材质鞋面，打造时尚有型外观，助力发挥出色表现。

  • 显示颜色： 白色/白色/荧光黄/浅蓟紫
  • 款式： DN1431-103

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