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      Nike Dunk Low Next Nature

      女子运动鞋板鞋

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      紫蓝/山峰白/荧光黄/狂喜钴蓝
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      Nike Dunk 源自 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头，现以利落鞋面和清新配色再次归来。 Nike Dunk Low Next Nature 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

      • 显示颜色： 紫蓝/山峰白/荧光黄/狂喜钴蓝
      • 款式： DD1873-400

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