Nike Dunk Low NN SE 女子运动鞋现携经典结构、复古篮球风范和应季配色焕新归来， 以 80 年代风格再掀街头热潮，另有加垫低帮鞋口加持，让你畅享舒适有型的运动体验。 此外，该特别版随附金属小饰物，供你打造个性化运动鞋。

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