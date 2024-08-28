Nike Dunk Low NN SE

女子运动鞋板鞋

¥639
¥799
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Nike Dunk Low NN SE 女子运动鞋现携经典结构、复古篮球风范和应季配色焕新归来， 以 80 年代风格再掀街头热潮，另有加垫低帮鞋口加持，让你畅享舒适有型的运动体验。 此外，该特别版随附金属小饰物，供你打造个性化运动鞋。

  • 显示颜色： 海玻璃色/蒸气绿/帆白/浅银
  • 款式： FN6344-001

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