 

Nike Dunk Low OG

女子运动鞋

¥649¥79918% 折让

Nike Dunk Low OG 女子运动鞋为双足营造复古风范。套染设计结合经典鞋带，演绎挚爱元年款时尚造型，带来满满活力，尽显时尚魅力。


  • 显示颜色： 脉冲紫/白色/纯紫罗兰色/脉冲紫
  • 款式： DM9467-500

Nike Dunk Low OG

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点燃活力

Nike Dunk Low OG 女子运动鞋为双足营造复古风范。套染设计结合经典鞋带，演绎挚爱元年款时尚造型，带来满满活力，尽显时尚魅力。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显复古风范
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 加垫低帮鞋口塑就利落外观和出众脚感
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 脉冲紫/白色/纯紫罗兰色/脉冲紫
  • 款式： DM9467-500

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