Nike Dunk Low OG
女子运动鞋
¥649¥79918% 折让
Nike Dunk Low OG 女子运动鞋为双足营造复古风范。套染设计结合经典鞋带，演绎挚爱元年款时尚造型，带来满满活力，尽显时尚魅力。
- 显示颜色： 脉冲紫/白色/纯紫罗兰色/脉冲紫
- 款式： DM9467-500
Nike Dunk Low OG
¥649¥79918% 折让
点燃活力
Nike Dunk Low OG 女子运动鞋为双足营造复古风范。套染设计结合经典鞋带，演绎挚爱元年款时尚造型，带来满满活力，尽显时尚魅力。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显复古风范
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口塑就利落外观和出众脚感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 脉冲紫/白色/纯紫罗兰色/脉冲紫
- 款式： DM9467-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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