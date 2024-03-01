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      Nike Dunk Low PG QS

      女子运动鞋板鞋

      ¥749
      ¥899
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      Nike Dunk Low PG QS 女子运动鞋由 Nike 携手世界编舞大师、艺术家兼时尚达人 Parris Goebel 匠心打造，她善于将其大胆无畏的风格体现在舞蹈创意与对时尚的态度中，旨在跨越运动形式和个人身份的界限。充满活力的配色和纹理巧妙融合，粉色碰撞古铜色，展现 Parris 打破界限、柔美又不失力量的个人风格。鞋舌内侧饰有缝制“5678”字样，致敬她的舞蹈生涯；闪耀鞋带扣，兼作可拆卸小饰物。

      • 显示颜色： 俏皮粉/古铜色/翡翠绿/多色
      • 款式： FN2721-600

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