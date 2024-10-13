Nike Dunk Low Premium

女子复古芭蕾风运动鞋板鞋

¥699
¥849
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Nike Dunk 作为 80 年代经典鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

  • 显示颜色： 白色/光子灰/体育场绿/清透蓝
  • 款式： FB7910-100

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