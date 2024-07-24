跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low Premium

      女子运动鞋板鞋

      ¥899

      幻影灰白/浅烟灰/山峰白/光子灰
      油绿/树茎绿/帆白/油绿

      Nike Dunk Low Premium 女子运动鞋采用经典游猎风图案细节，让你尽显狂野风范。该鞋款结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿；巧妙搭配纹理覆面、顺滑鞋面和鞋头放射状打孔设计，塑就精致外观。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

      • 显示颜色： 幻影灰白/浅烟灰/山峰白/光子灰
      • 款式： FV6516-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击此处了解更多。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。