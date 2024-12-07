Nike Dunk Low Premium

男子运动鞋

¥709
¥899
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自 1985 年起，Dunk 便凭借经典撞色设计成为当之无愧的吸睛之作。这款 Nike Dunk Low Premium 男子运动鞋采用天然皮革与合成材质组合设计，撞色鞋面缀以几抹柔和色调，尽显休闲风范。醒目配色搭配别致鞋舌标志，呈现新颖外观。另融入加垫低帮鞋口和轻盈缓震配置。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

  • 显示颜色： 淡象牙白/牛仔蓝绿/浅深红/脉冲宝石蓝
  • 款式： HJ9112-110

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