Nike Dunk Low Premium Next Nature

女子运动鞋板鞋

¥799

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以优质材料和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Premium Next Nature 女子运动鞋采用合成材质鞋面，赋予 Dunk 新颖质感。加垫鞋口，助你畅享舒适穿着体验。

  • 显示颜色： 浅骨色/橡皮浅褐/帆白/灰紫
  • 款式： FN6345-001

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