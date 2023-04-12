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      Nike Dunk Low Premium SB

      男子滑板鞋

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      该限量版 Nike Dunk Low Premium SB 男子滑板鞋的设计灵感来源于早期 SB 鞋盒的配色，开启了独特 SB Dunks 系列。经典细节包括立体压纹皮革标志和动感图案鞋垫。

      • 显示颜色： 安全橙/奶白色/白金色/白色
      • 款式： 313170-811

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