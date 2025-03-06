Nike Dunk Low Premium SB 男子滑板鞋以始于 1985 年的经典篮球鞋款为灵感，运用牛剖层革/牛头层革/织物/人造革鞋面（不同配色采用不同材质的鞋面，以合格证信息为准）打造低调质朴的外观，同时缔造非凡灵敏的缓震性能。

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