Nike Dunk Low Premium SB

男子运动鞋

¥899

暗磁铁灰/大学红/复古蓝/白色
鸽子灰/峡谷绿/黑

Nike Dunk Low Premium SB 男子滑板鞋以始于 1985 年的经典篮球鞋款为灵感，运用牛剖层革/牛头层革/织物/人造革鞋面（不同配色采用不同材质的鞋面，以合格证信息为准）打造低调质朴的外观，同时缔造非凡灵敏的缓震性能。

  • 显示颜色： 暗磁铁灰/大学红/复古蓝/白色
  • 款式： 313170-020

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