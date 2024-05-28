跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low Retro

      男子运动鞋复古板鞋

      ¥649
      ¥749
      13% 折让

      冷杉绿/椰奶色/浅甜瓜橙/队红
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以精妙的节日风格信息和配色设计再次归来。 Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用优质皮革，彰显 80 年代风范；鞋底缓震配置，打造舒适脚感。

      • 显示颜色： 冷杉绿/椰奶色/浅甜瓜橙/队红
      • 款式： FV8106-361

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。