跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low Retro

      男子运动鞋复古板鞋

      ¥749

      Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以利落覆面和经典配色再次归来。这款 Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋复古板鞋采用优质皮革鞋面，塑就出众外观和非凡脚感，彰显 80 年代风范。现代鞋类技术造就舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 大学红/荷兰橙/白色
      • 款式： DD1391-600

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。