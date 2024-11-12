Nike Dunk Low Retro

男子运动鞋板鞋

¥649
¥849
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要论经典，当属 Dunk。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料，舒适耐穿。中性配色结合顺滑皮革，巧妙缀以匠心装饰，为该百搭鞋款增添一抹活力范儿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

  • 显示颜色： 幻影灰白/健身红/淡象牙白/浅铁矿石灰
  • 款式： HJ9093-030

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