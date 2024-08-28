Nike Dunk Low Retro

男子运动鞋板鞋

¥559
¥749
25% 折让

白色/大学红/和谐蓝
白色/太平洋苔藓色
白色/冰川蓝

Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的球鞋，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用出众配色彰显校园风范，利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场一较高下？

  • 显示颜色： 白色/大学红/和谐蓝
  • 款式： DV0833-103

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。