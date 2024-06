Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的球鞋,此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感,演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋的出众配色彰显校园风范,利落皮革略带光泽,助你轻松型出范。何不系上鞋带,上场一较高下?

显示颜色: 白色/牛仔蓝绿

款式: DV0833-106