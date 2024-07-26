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      Nike Dunk Low Retro

      男子运动鞋板鞋

      ¥849

      “Varsity Red and Silver”版本的 Dunk Low 作为备受追捧的 CO.JP（即 Concept Japan）日本特别系列的一员，起初于 1999 年推出。 元年款配色灵感源自 20 世纪 60 年代著名的日本英雄角色。 现在，Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋为其赋予出众美感， 采用优质皮革，沿袭加垫鞋口和柔软缓震配置，缔造舒适穿着感受，焕新演绎人气运动鞋。

      • 显示颜色： 幻影灰白/健身红/淡象牙白/浅铁矿石灰
      • 款式： HJ9093-030

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