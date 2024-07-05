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      Nike Dunk Low Retro

      男子运动鞋板鞋

      ¥749

      白色/白金色/星尘红
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头，此次采用柔和配色，以焕新面貌重回视线。 Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用优质皮革，增添柔软质感和复古韵味，彰显 80 年代风范；现代缓震配置，打造舒适体验。

      • 显示颜色： 白色/白金色/星尘红
      • 款式： HF0730-160

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