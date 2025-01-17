Nike Dunk 在问世之初是专为知名大学校队打造的球鞋，此次的 "Be True To Your School" 系列就从起初的广告宣传中汲取灵感，演绎返璞归真的传统学院风采。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用出众配色彰显校园风范，利落皮革略带光泽，助你轻松型出范。何不系上鞋带，上场一较高下？

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