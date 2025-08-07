Nike Dunk Low Retro
男子运动鞋
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋采用中性配色搭配利落覆面。优质材料结合柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 珍珠白/淡象牙白/浅英国褐/帆白
- 款式： IB8864-211
其他细节
- 天然皮革鞋面，上脚即可打造满满吸睛效果
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡绵鞋垫
- 鞋头打孔设计
