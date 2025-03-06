Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列

张家朗同款男子运动鞋

¥899

经典鞋款，值得信赖。 灵动应万变，新年有得盘。Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列男子运动鞋采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。 时尚焕新元素巧搭 Dunk 经典设计，缔造 21 世纪非凡舒适脚感。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/矿石灰/地平线绿
  • 款式： HV5980-231

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