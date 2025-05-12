Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列
张家朗同款男子运动鞋
¥729¥89918% 折让
售罄：此配色当前无货
经典鞋款，值得信赖。 灵动应万变，新年有得盘。Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列男子运动鞋采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。 时尚焕新元素巧搭 Dunk 经典设计，缔造 21 世纪非凡舒适脚感。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/矿石灰/地平线绿
- 款式： HV5980-231
Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列
¥729¥89918% 折让
经典鞋款，值得信赖。 灵动应万变，新年有得盘。Nike Dunk Low Retro 耐克灵蛇迎新系列男子运动鞋采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。 时尚焕新元素巧搭 Dunk 经典设计，缔造 21 世纪非凡舒适脚感。
其他细节
- 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，塑就出众回弹的轻盈缓震脚感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮加垫鞋口
- 鞋头采用透气孔设计
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白/矿石灰/地平线绿
- 款式： HV5980-231
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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