Nike Dunk Low Retro LTD 男子运动鞋采撷文身文化元素，为街头经典潮鞋注入鲜明态度。顺滑皮革结合醒目撞色，巧妙融入鞋头蛛网状打孔设计；鞋舌内侧标签和鞋垫饰有灵感源自传统文身的图案细节，为此文身风格设计增添点睛之笔。即刻上脚，无需遮掩，只管彰显态度。

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