Nike Dunk Low Retro Premium

男子运动鞋

¥899

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用皮革材料搭配黑色鞋面，塑就耐穿外观和非凡舒适脚感。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

  • 显示颜色： 黑/中灰/椰奶色/灰黑
  • 款式： HF3145-001

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