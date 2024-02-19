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      Nike Dunk Low Retro PRM

      男子运动鞋板鞋

      ¥849

      Nike Dunk Low Retro PRM 男子运动鞋缔造经典舒适感受，彰显复古篮球风范，助你轻松迎接户外冒险之旅。圆形鞋带、外侧鞋口处的金属鞋眼和天然皮革材质，塑就出众实穿性。加垫鞋口，助你畅享舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 卡其绿/山峰白/翡翠绿/明亮硫黄色
      • 款式： FV3629-371

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