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      Nike Dunk Low Retro PRM

      男子运动鞋板鞋

      ¥799

      Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low Retro PRM 男子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

      • 显示颜色： 油绿/幻影灰白/浅橄榄绿灰色
      • 款式： FB8895-300

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