Nike Dunk Low Retro SE

男子运动鞋板鞋

¥679
¥849
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Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典结构和满满型格再次归来。Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋采用混搭材料结合醒目配色，赋予 Dunk 鞋款新颖魅力。加垫鞋口，令你舒适有型。

  • 显示颜色： 中柔粉/帆白/孔雀绿
  • 款式： FZ0549-600

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