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      Nike Dunk Low Retro SE

      男子运动鞋

      ¥799

      Nike Dunk 作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，随后逐渐风靡街头。此次 Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋携蓝色配色和新颖创意闪亮回归。 Nike 设计师们为 Dunk 装饰鳟鱼图案、以鱼钩为灵感的耐克勾以及亮泽鱼鳞元素，造就得意力作。 仔细观察，还会发现鞋舌和鞋垫上饰有鱼类图案。 别样设计，是否让你怦然心动？

      • 显示颜色： 光子灰/石膏色/狂喜海洋蓝/浅银
      • 款式： DV7210-001

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