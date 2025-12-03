Nike Dunk Low Retro SE
男子运动鞋
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 狼灰/深宝蓝/帆白/白色
- 款式： IB6399-003
Nike Dunk Low Retro SE
其他细节
- 优质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
