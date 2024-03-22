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      Nike Dunk Low SE (GS)

      大童运动童鞋板鞋

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      别让寒冷阻碍你展现迷人风采。Nike Dunk Low SE (GS) 大童运动童鞋从你心仪的冬季外套中汲取灵感，饰以绗缝细节，缔造舒适之感。抓地力强劲的底纹设计结合耐穿结构，非常适合日常穿着。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/紫蓝/爆炸绿黄/海玻璃蓝
      • 款式： FB7700-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23

      36: 鞋内长 23.4

      36.5: 鞋内长 23.8

      37.5: 鞋内长 24.2

      38: 鞋内长 24.7

      38.5: 鞋内长 25.2

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.2

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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