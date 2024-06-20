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      Nike Dunk Low SE (GS)

      大童运动童鞋板鞋

      ¥669

      想要一款鞋柜里的百搭佳选？Nike Dunk Low SE (GS) 大童运动童鞋定能应你所需。这款 80 年代经典鞋款诞生于篮球场，随后赢得了滑板运动员的青睐，现以顺滑皮革和抓地出众的外底强势回归。该特别版的设计灵感源自夏令营时参加的手工艺活动，将绳线设计融入耐克勾标志，彰显醒目风范。

      • 显示颜色： 白色/土绯红/浅银/多色
      • 款式： FN4861-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.5

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 25

      38: 鞋内长 25.4

      38.5: 鞋内长 25.7

      39: 鞋内长 26.1

      40: 鞋内长 26.5

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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