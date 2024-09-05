想要一款鞋柜里的百搭佳选？Nike Dunk Low SE (GS) 大童运动童鞋定能应你所需。这款 80 年代经典鞋款诞生于篮球场，随后赢得了滑板运动员的青睐，现以顺滑皮革和抓地出众的外底强势回归。该特别版的设计灵感源自夏令营时参加的手工艺活动，将绳线设计融入耐克勾标志，彰显醒目风范。

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