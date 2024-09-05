Nike Dunk Low SE (GS)

大童运动童鞋板鞋

¥529
¥669
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想要一款鞋柜里的百搭佳选？Nike Dunk Low SE (GS) 大童运动童鞋定能应你所需。这款 80 年代经典鞋款诞生于篮球场，随后赢得了滑板运动员的青睐，现以顺滑皮革和抓地出众的外底强势回归。该特别版的设计灵感源自夏令营时参加的手工艺活动，将绳线设计融入耐克勾标志，彰显醒目风范。

  • 显示颜色： 白色/土绯红/浅银/多色
  • 款式： FN4861-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.5

36: 鞋内长 24

36.5: 鞋内长 24.4

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.4

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26.1

40: 鞋内长 26.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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