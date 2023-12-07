跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Dunk Low SE

      女子运动鞋

      ¥679
      ¥799
      15% 折让

      驻足感受该特别版鞋款上的玫瑰风范。Nike Dunk Low SE 女子运动鞋以浪漫色调打造，添加玫瑰图案和鞋垫标签“All Petals United”印花字样，旨在致敬中国女子国家足球队“铿锵玫瑰”。沿袭耐穿材料、80 年代结构和复古篮球风范，正是这些经典设计让 Dunk 鞋款数十年来风靡不止。叫人如何不爱呢？

      • 显示颜色： 浅骨色/帆白/冷杉绿/樱粉
      • 款式： FN8923-061

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。