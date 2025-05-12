Nike Dunk Low SE
婴童易穿脱运动鞋
¥379¥46919% 折让
让小宝贝穿上 Nike Dunk Low SE 婴童易穿脱运动鞋，无需系带，演绎经典格调。Nike Dunk 运动鞋曾为 80 年代标杆之作，现携特别版配色和顺滑皮革强势回归，兼具出众外观和质感。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/土绯红/黑
- 款式： HF3252-100
Nike Dunk Low SE
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让小宝贝穿上 Nike Dunk Low SE 婴童易穿脱运动鞋，无需系带，演绎经典格调。Nike Dunk 运动鞋曾为 80 年代标杆之作，现携特别版配色和顺滑皮革强势回归，兼具出众外观和质感。
其他细节
- 皮革鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震，回弹出众
- 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 弹性鞋带
- 低帮鞋口
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/土绯红/黑
- 款式： HF3252-100
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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