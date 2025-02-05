Nike Dunk Low SE

婴童易穿脱运动鞋

¥469

让小宝贝穿上 Nike Dunk Low SE 婴童易穿脱运动鞋，无需系带，演绎经典格调。Nike Dunk 运动鞋曾为 80 年代标杆之作，现携特别版配色和顺滑皮革强势回归，兼具出众外观和质感。

  • 显示颜色： 白色/赛车蓝/土绯红/黑
  • 款式： HF3252-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。