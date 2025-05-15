Nike Dunk Low SE

¥469

让小宝贝穿上 Nike Dunk Low SE 婴童易穿脱运动鞋，无需系带，演绎经典格调。Nike Dunk 运动鞋曾为 80 年代标杆之作，现携特别版配色和顺滑皮革强势回归，兼具出众外观和质感。

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。