Nike Dunk Low SE (TDE)

婴童运动童鞋板鞋

¥379
¥469
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Nike Dunk Low SE (TDE) 婴童运动童鞋是小宝贝的运动鞋收藏佳选。这款 80 年代经典鞋款诞生于篮球场，随后赢得了滑板运动员的青睐，现以顺滑皮革和抓地出众的平坦外底强势回归。该特别版的设计灵感源自夏令营时参加的手工艺活动，将绳线设计融入醒目耐克勾标志，彰显出众风范。

  • 显示颜色： 白色/土绯红/浅银/多色
  • 款式： FQ1924-100

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