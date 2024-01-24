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      Nike Dunk Low SE (TDE)

      婴童运动童鞋板鞋

      ¥469

      Nike Dunk 诞生于 80 年代的篮球场上，以其平整且具有出色抓地力的鞋底，赢得了滑板手、街头服饰爱好者和舞者的青睐。 该特别版 Nike Dunk Low SE (TDE) 婴童运动童鞋从舞者熟练顺畅的舞步技能和流畅动作中汲取灵感，塑就欢快跃动的出众风范。 反光细节在适宜光线下闪耀出彩，助力未来的热舞达人成为瞩目焦点。

      • 显示颜色： 山峰白/黑/俏皮粉/浅军械蓝
      • 款式： FN0029-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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