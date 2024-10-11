Nike Dunk Low SE

幼童运动童鞋板鞋

¥399
¥569
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为小宝贝的运动鞋收藏之旅增添一款经典之作。 Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代标杆之作，现携百搭外观强势归来，塑就日常穿搭佳选。 Nike Dunk Low SE 幼童运动童鞋将优质材料、轻盈缓震配置和抓地出众的外底巧妙糅合，打造非凡舒适的穿着体验。

  • 显示颜色： 帆白/白色/游戏宝蓝/帆白
  • 款式： FV7473-100

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