Nike Dunk Low SE (PS)

幼童运动童鞋板鞋

¥449
¥569
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Nike Dunk Low SE (PS) 幼童运动童鞋是小宝贝的运动鞋收藏佳选。这款 80 年代经典鞋款诞生于篮球场，随后赢得了滑板运动员的青睐，现以顺滑皮革和抓地出众的外底强势回归。该特别版的设计灵感源自夏令营时参加的手工艺活动，将绳线设计融入耐克勾标志，彰显醒目风范。

  • 显示颜色： 白色/小马棕/浅银/多色
  • 款式： FN4862-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19.6

31: 鞋内长 20.4

32: 鞋内长 21.4

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 23.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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