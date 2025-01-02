Dunk Low "Dusty Olive" 重磅回归。这款 Nike Dunk Low SE 男子运动鞋从 2001 年自成一格的痞帅风撞色穿搭中汲取灵感，采用灰橄榄绿与专业金这一另类组合配色，忠实再现“非传统美学”理念。优质皮革结合经典加垫低帮鞋口设计，塑就出众脚感。该鞋款在采用独特设计的同时，忠实沿袭经典风格，根植 80 年代经典篮球风范，致敬篮球文化与历史。

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