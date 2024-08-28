这款特别版 Nike Dunk Low SE 男子运动鞋旨在致敬 90 年代墨西哥城的运动鞋文化。鞋款采用经典设计，起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现融蕴顺滑皮革覆面等复古细节与低帮加垫鞋口等时尚元素，便于穿脱，让你畅享舒适脚感。

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