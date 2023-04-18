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      Nike Dunk Low SE

      男子运动鞋

      ¥799

      承认吧，你想念以前的毛绒玩具。 没有什么能像它那样，在塑就非凡舒适感受的同时，亦能提供陪伴。 别担心，我们来为你搞定。 Nike Dunk Low SE 男子运动鞋采用优质材料打造，生动诠释历久弥新的玩具熊经典设计。 从翻毛皮和织物拼接设计，到玩具熊风格配色，这位“朋友”已做好准备，助你随时轻松开启征程。 利落白色中底， 为书写姓名提供理想“画板”，助你打造专属鞋款。

      • 显示颜色： 果仁糖棕/沙漠黄褐/麻黄/珍珠白
      • 款式： DZ5350-288

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